Valdo Randpere: riigi sulgemisel me küll naabritega läbirääkimisi ei pidanud. Piirid Läti ja Soomega tuleks avada juba täna

Kusjuures Eesti oli see, kes seda tralli siinmail alustas. Eesti teatas piiride sulgemisest 15. märtsil, Läti kaks päeva ja Soome kolm päeva hiljem. Ei rääkinud me siis kellegagi läbi ja panime oma olulisimad naabrid lihtsalt fakti ette.

Olen algusest peale olnud kriitiline selles suhtes ja leian siiani, et Läti ja Soomega piiride sulgemine oli selle kriisi vaata et rumalaim otsus. Rõhutan veel kord – jutt käib Lätist ja Soomest, kus viiruse levik meiega praktiliselt identne on olnud.

Pean seda eraldi rõhutama, sest meie välisminister tundub olevat pikaldase taibuga. Iga kord, kui sel teemal kusagil vaidlema läheme, süüdistab ta mind välismaalt nakkuse sissetoomise lubamises, inimvaenulikkuses eesti rahva suhtes ja armastuses loodusliku valiku vastu. Just nagu poliitilised valikud, eriti selle valitsuse omad, kuidagi paremad oleks.

Tõepoolest, mulle ei sobi paljud valikud, mida Eesti valitsus on teinud. Ei sobi plaanilise ravi peatamine ja erahaiglate sulgemine, mis tappis tõenäoliselt rohkem inimesi kui koroona. Ei sobi see, et meie saared siiani kinni on – need võiks avada kohe ja praegu. Ei sobi Läti piiril patrullivad ja droone lennutavad politseinikud, piirivalvurid, kaitseliitlased hobustel ja jalgsi ning Valga kohal ja ümbruses päevade kaupa tiirutav piirivalve kopter. Ei sobi ka näiteks kaubanduskeskuste kinnihoidmine.

Ei sobi valitsuserakondade eneseupitamine kriisi taustal, sest see ei tekita usku sellesse, et eriolukorrast üldse väljuda tahetakse. Ei sobi noorte õppimis- ja sportimisvõimaluste drakoonilised piirangud. Kõik see kokku tapab Eesti inimesi, ühiskonda ja majandust palju rohkem, kui viiruse tõkestamiseks vaja oleks läinud.

Habet saab ajada masinaga, aga saab ka kiiritusega. Tulemus on ühest küljest sama, aga teisel juhul tapame lisaks habemele ka selle kandja. Suur osa kahjust oleks olemata olnud, kui me piiride sulgemise asemel algusest peale oleksime oma naabritega koostööd teinud. Minu ettepanek – avame piirid Läti ja Soomega täna. Läbirääkimisi võime jätkata sellegipoolest, sest muidu pole mingitest suurtest töövõitudest võimalik pressikonverentse pidada ja plakateid trükkida.

Teeme selle omapoolse sammuga otsustamise lihtsaks ka meie naabritele täpselt samamoodi, nagu me nad piiride sulgemisega sundviskesse panime.

Viimase märkusena tapaks jutupunkti, mis tõenäoliselt meie välisministeeriumi kaudu levima lasti, nagu oleks Soome keelanud pendelrände Eestist, kuna ei tahtnud Eestit paremini kohelda kui Rootsit. Tegelikult on olukord otse vastupidine – Soome lubab endiselt pendelrännet Põhja-Soomes üle Rootsi maismaapiiri neile, kes esitavad tööandja tõendi, et nende töötamine teiselpool piiri on vajalik.

Miks, võiks ju küsida? Sest Rootsi valitsusliikmed pole Soome valitsust sõimanud harimatuteks tänavaaktivistideks ega Soome peaministrit müüjatüdrukuks. Vastupidi, kui Rootsi valitsuse liige midagi sellist ütleks, poleks ta enam valitsuse liige. Ka praeguse kriisi ajal palus Rootsi peaminister isiklikult Soome valitsuselt ja parlamendilt Soome-Rootsi maismaapiiril erandit pendelrändajatele ja sellele palvele tuli Soome vastu. Kuidas küsid, nõnda saad ka vastuse.