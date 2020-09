Lukašenka režiimi valvurite tegevus meenutab okupantide käitumist vallutatud maal, ütleb Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna asutaja ja juht Aless Bjaljatski.Üks 28-aastane meeleavaldaja leiti metsast pooduna. Teine leiti surnukuurist ja surma põhjus oli see, et talle oli autoga otsa sõidetud. Segaseks on jäänud, kes seda tegi. Tunnistajaid pole, miilits asja ei uuri. Vastupidi – informatsiooni nende juhtumite kohta üritatakse varjata.

Peale nende on kolm inimest hukkunud vahetult protestiaktsioonide käigus. Neid juhtumeid on võimatu maha vaikida. Ühte tabas valgus- ja heligranaat rinda, teise lasid miilitsad tänaval maha ning kolmandale jäeti vange vedavas autos arstiabi osutamata ja ta suri südamerabandusse.