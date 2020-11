Mailis Reps on küllap tore ema ja muidugi on soov tagada oma järeltulijaile võimalikult turvaline koolitee kõigiti arusaadav. Mis aga ei ole arusaadav, on mitmekordse ministri, pealtnäha kogenud poliitiku iha teha seda mitte oma väljateenitud palga eest, vaid hoopis meie kõigi ühise raha arvelt.