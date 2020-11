Tegemist on struktuuriga, mis allub Venemaa presidendi administratsioonile ning seda üksust juhib Venemaa välisluure juht. VRKAV-i tegevuse eesmärk on luua ning juhtida Vene mõjuagente postsovetlikes riikides.

VRKAV-i juhtkond kontrollib paljusid formaalselt iseseisvaid organisatsioone, s.t Aleksandr Djukovi juhitud Ajaloolise Mälu Fondi (AMF). Eesti Ekspressi artiklis tuuakse väljavõtted Djukovi raportist AMF- i tegevuse tugevdamisest Eesti kui väikese natsiriigi kuvandi tugevdamisel. Seejuures märgitakse, et Djukovi Djukovi fond on loonud koostöövõrgustiku 124 välismaise ajaloolase, poliitiku ja ajakirjanikuga. Seejuures tõstetakse esile, et Djukovi fond teeb koostööd ajaloolaste, poliitikute ning ajakirjanikega mitmetest maadest.

„Kaasaegne etnokraatia"

Avalike allikate põhjal võib öelda, et selliseid inimesi on Eestiski.