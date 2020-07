Venemaal toimus rahvahääletus põhiseaduse muutmise üle ja sellest said osa võtta ka 80 000 Venemaa passiga Eesti elanikku. Nende ridade kirjutamise ajal ei tea ma veel, milliste tulemustega hääletus lõppes. Kuid tulemused ei tekita minus vähimatki kahtlust (ametlikel andmetel toetas muudatusi üle 77% osalenuid – toim).

Kujutlege, et riigis muudetakse ära kõige peamine seadus, kuid laias laastus on kõikidest muudatustest huvitav ainult üks – nullimine. Pärast põhiseaduse muutmist algab presidendi ametiaeg otsekui nullist. Nagu varem poleks midagi olnudki. Justkui alustaks ta valitsemist uues riigis.

Vaatan palju Venemaa videoid, eriti valimisjaoskondadest. Ma ei näe, et väljaspool Moskvat ja Piiterit kannaksid inimesed maske, hoiaksid distantsi, või üldse midagi karantiini meenutavat. Ilmselt on hääletamine olulisem. Normaalse elu kuvand on tähtsam normaalsest elust endast. Aga ennäe imet – just kujutluspilte minu kolleegid Vene telekanalitest loovadki.