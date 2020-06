VIDEO | Ameerika mustanahaline kommentaator: George Floyd oli kohutav inimene!

Tahtsin seda rääkida juba varem, kuid oli nii palju emotsioone ning ka survet mulle, et ma läheksin kaasa levinud arvamusega George Floydi kohta.

Teinekord, kui on nii palju välist survet, on raske kohe välja öelda, mida sa usud. Algul oli minu vaikimine pigem õige. Kuid mida rohkem ma sellele mõtlen, siis meile müüakse palju valesid valge ja musta kogukonna ning Ameerika irdumisest tervikuna.

Mina tahan tulla välja ning öelda, et ma ei toeta George Floydi ning meediakäsitlust temast kui rollimudelist mustadele ameeriklastele. Selgitan teile ning loodan, et te mõistate, millest ma lähtun.

Olen kulutanud märkimisväärselt aega, et lugeda mustanahalisi autoreid, kes on kirjutanud minu meelest ühed kõige suurepärasemad raamatud üldse nagu Walter Willams ja Shelby Steele. Just temalt sain ma viimati mõtte, mis jäi mu pähe pidama ning mida ma ei suuda unustada, see jääb mind saatma kogu mu elu.

Kaitseme ka kurjategijaid

Shelby Steele ütles, et must kogukond on kõikide teiste kogukondade seas unikaalne, sest me oleme ainus kogukond, mis hoolitseb ka madalaima ühisnimetaja eest. Selgitan seda: