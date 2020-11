Viie peaministri ja Ilvese ühisavaldus: Helmete absurdsed süüdistused võivad lüüa aastakümneteks mõra Eesti ja USA suhetesse

Usalduslikud ja lähedased liitlassuhted Ameerika Ühendriikidega on Eesti julgeoleku alus. Ameerika administratsiooni, eriti aga presidendi ja asepresidendi isiklik otsus võib kriitilisel hetkel otsustada Eesti saatuse, meie riigi püsimajäämise.

Eesti Vabariik - tuhanded Eesti ja Ameerika kodanikud, kõik meie diplomaadid, kõik meie valitsused on aastakümneid pingutanud, et meie suhe oleks eriline, isiklik ja vahetu ning et Eesti julgeolek oleks tagatud.