Vilja Kiisler: miks Margus Linnamäe seda teeb? Tugevama õigusega: sest ta saab

Kui mõnes suures riigis vahetab üks ajaleht paljudest omanikku ja see omanik kehtestab seal omi – näiteks poliitilisi – vaateid, pole asi nii hull. Lugeja, kellele see sobib, jääb väljaandega, kellele ei sobi, see loeb midagi muud, valikuvõimalus on suur, väljaannete spekter lai. Oma ärihuvide kaitsmist meediaäri kaudu ei saa aga õigustada selliselgi juhul, see jääb taunitavaks ükskõik missugusel turul. Ent Eesti ajakirjandusturg on niivõrd pisike, et kui siin ostab üks kohalik ettevõtja pool turgu kokku ja püüab seda oma pilli järgi tantsima panna, on tulemuseks katastroof. See valdkond kannab professionaalses mõttes kahju, mida on väga raske heastada.