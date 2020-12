Ratase ja Kiige kommentaarid on antud päeval, mil sai selgeks katuserahade tänavune jaotus. Suurima tüki sai „ususektor”, mis olevat kriisis kõige kõvemini kannatada saanud. Suurima üksiksumma sai abordivastaste seltskond ning (sotsiaal)meedia on plahvatamas juudivihkajast röövli mälestussamba rajamiseks antud summa pärast.

Muide, pange tähele sõnastust. Mina ei toeta, ütleb Ratas. Keskerakond ei toeta, ütleb ta. Mäletate juttu EKRE väärtustest, millega Jüri Ratas koostööd ei tee, enne uue valitsuse sündi? Ja siin me oleme. Jüri Ratase sõnad ei maksa kõige vähematki. Sama kehtib Tanel Kiige ja teiste keskerakondlastest valitsuse liikmete kohta, kes püüavad jätta muljet, et Keskerakonnal on mingisugune EKRE omast erinev agenda. Neil ei ole. Ja loomulikult kehtib see ka isamaalaste kohta, pean eriti silmas olukordi, kus nad püüavad jätta muljet, et „asi on retoorikas”.