„Kui te küsite, mis konkreetne kuupäev oli, millal ma sain teada – see on nagu ülekuulamisel, hea, et te veel kellaaega ei küsi –, siis ma ei oska seda kuupäeva teile täna siin infotunnis öelda. Ju see oli siis – kindlasti ta oli siis –, kui see tuli avalikkuse ette, kvartaalsed aruanded, eks ju, siis on näha, kui palju üks või teine erakond saab.” See ERR-i portaalis kirja pandud – muide meisterliku interpunktsiooniga liigendatud – soga tuli eile peaminister Jüri Ratase suust riigikogu infotunnis, kui reformierakondlased temalt pärisid, millal ta Jana-Helen Juhaste 50 000-eurosest annetusest teada sai.