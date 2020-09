Pärast presidendivalimisi Valgevenes lahvatanud meeleavaldused ei tabanud ootamatult ainult president Lukasšenkat, vaid ka Euroopa Liitu ja selle liikmesriike. Ehkki juba Kiievi Maidani meeleavaldustest saadik oli ilmselge, et varem või hiljem toimub sama Minskis. Mõistlik olnuks selleks valmistuda.

Pikas plaanis vajab Valgevene majandus ja ühiskond fundamentaalset ümberkujundamist. Lähima aasta-paari plaan on pärast võimu vahetumist ellu jääda. See tähendab, et on vaja inimesi, kes oskavad korruptsioonita juhtida suuri riigifirmasid, ministeeriume, keskpanka, teadusasutusi.

Neid inimesi ei ole praegu opositsiooni ridades piisavalt, nagu pole ka rahalisi reserve keerukaks ajaks. Kui võimuvahetus ka õnnestuks, pettuks ühiskond uutes valitsejates ja nende väheses võimekuses kiiresti. See tähendab, et venemeelsed taaskoguksid kiiresti populaarsust.

Kuidas saaksime meie aidata?