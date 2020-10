See päev ei erinenud kuigivõrd minu tavapärasest tööpäevast. Kui siis ehk sellepoolest, et kohtusaalis viibis kohtualusena alaealine. Heitsin noorele paharetile kriitilise ja pisut noomiva pilgu, et alustada sellega, milleks kogunenud olime. Ühel hetkel pärisin temalt tulevikuplaanide kohta. Sain ebamugava, kurva ja soovimatu, kuid üllatust mitte pakkuva vastuse – tulevikuplaane pole. Pole mitte üksnes tulevikuplaane, vaid pole ka eesmärke, unistusi, soove. Lihtsalt polegi midagi.