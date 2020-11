Vähe on maakoolisid, kus tõesti 30 nädalat kooli peetakse. Sügisel algab kool nädal või kaks hiljem. Selleks on sada põhjust ja tuhat vabandust. On kool tükk aega kestnud, lõpeb äkki küte otsa, sest ei ole lumeteed ja puud on pehmetes soodes, või on jälle valla kassa rahast tühi. Saadakse küttega hakkama, läheb sarlakiepideemia läbi kihelkonna, kool pannakse 3—4 nädalaks kinni. On õpetus uuesti alganud, jääb õpetaja perekonnas laps difteriiti ja haigus hakkab mõne koolilapse külge. Jälle suletakse kool mõneks ajaks. Siis tulevad suured veed, kus kõik liikumine maal seisab ja kool mõneks päevaks kinni jääb. Ja siis on kevade käes; jõuab karja väljaminemise aeg kätte, hakkavad lapsed koolist kaduma.

1919./20. õppeaastal pidi koolitalv ametlikult 173 päeva kestma, kestis aga mõneski koolis ainult 140—150 päeva. Kuid oletame siiski, et algkool kõik 30 nädalat kestab.