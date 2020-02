Mõistagi käib see minu enda kohta, sest see, kes vabatahtlikult sukeldub mõnede poliitikute toksilisse arutellu, on ikka segi küll, eks ole?

Ei hakka siinkohal vaidlema seisukohtade üle, millega ma ei nõustu, kuid mille üle siiski saab vaielda, nagu näiteks meie peaaegu pime usk Ameerikasse või sellesse, et Venemaa on kõige kurja juur.