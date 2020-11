„Me keegi ei näe Jüri sisse, aga võime vaid oletada – see on täis stressi, muret ja pettumust.”

„Arvan, et keegi ei kujutanud ette, milliseks muutub viimase poolteise aastaga Eesti poliitika, meie poliitiline kultuur ja Jüri roll selles. Ka ta ise on imestunud ja segaduses, mis on juhtunud. Ta peab tegema traagilise mängu juures head nägu ja leidma argumente õigustuseks.”