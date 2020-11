17. novembril sai COVID-19 üheaastaseks. Möödus aasta päevast, kui Hiinas pöördus arstide poole esimene patsient. Sellest ajast saadik on maailmas koroonaviirusega nakatunud üle 60 miljoni ja selle tõttu surnud üle ühe miljoni inimese. Eestis on nakatunuid olnud ligi 10 000, kellest elu on kaotanud üle 80. Ent see arv oleks palju suurem inimesteta, kes aasta algusest alates viiruse tõrjumisega rinda pistsid.