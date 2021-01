Rammsteini kontserdini on üle kahe ja poole kuu aega ning nii mõnigi muusikasõber pole veel ametlikest kanalitest piletit ostnud, sest kontserdipaik on lauluväljak ja arvatakse, et sinna ju ikka mahub. Siiski mitte. Kõik piletid on müüdud ja lisa ei tule.

Karoliina Vasli