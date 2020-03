Aeg elada, aeg surra

EMTA lavakooli 29. lennu järjekordne klassikatõlgendus näitab, kui tihedalt võivad emotsioonid juhtida poliitikat ja poliitika emotsioone. Eriti kui põrkuvad traditsioonilise Eesti külaühiskonna ja globaalse mässuõhutamise arusaamad ja hoiakud.





Üle 20 korra Eesti teatrites lavastatud „Tuulte pöörises” pakub erinevaid tõlgendamisvõimalusi – eeskätt selle koha pealt, kas võimendada rohkem sotsiaalset või emotsionaalset aspekti. Lavastajatudeng Mihkel Kohava on esikohale tõstnud emotsioonid. Siiski pole sotsiaalne aspekt Jaani mõtete ja tegude suunajana kusagile kadunud. Ning kuna need mõtted ja teod mõjutavad tuntavalt kõiki peategelasi, pääseb see aspekt ikkagi mõjule, eriti lavastuse lõpus. Poliitika mõjutab emotsioone, kuid vähemalt samal määral ka emotsioonid poliitikat. („Maailm tuleb soojaks kütta!”) Eks see ole tavaline nähtus ka tänapäeva maailmas, ehkki Eestis kindlasti haruldasem kui näiteks Lõuna-Sudaanis.