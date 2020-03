1930-ndate keskpaiga Estonia. Teatriõhtutest saavad sujuvalt restoraniööd ja need kulgevad omakorda hommikusse. Inimesed ootavad, et tuleksid kuulsad näitlejad ja neid lõbustaksid. Aeg on selline.

1930-ndate alguse Berliin. Noor advokaat Hans Litten kutsub tunnistajapinki Adolf Hitleri. Tagantjärele ajalugu vaadates võiks seda kujutada kui üht katset ennetada ajastu kujunemist selliseks, nagu see kujunes. Teame – läks teisiti.

Argo Aadlil (39) on pooleli kahe lavastuse proovid. Estonia kammersaalis etenduva loo toimumispaik on Eesti, Linnateatri Põrgulaval (raske on sobilikku nime eirata) esietendub lugu natside võimule tõusmise aegsest Saksamaast. Ühe peamine eesmärk on vaatajale rõõmu pakkuda, teine ärgitab mõtlema ajaloo süngematele tahkudele. Üht ette valmistades on lavastuse meeskond sukeldunud omaaegsetesse ajalehtedesse, üleskirjutistesse ja lõbusatesse helisalvestistesse, teise jaoks taustatööd tehes on nad avastanud muu hulgas üllatusega, kui palju tänapäevalgi tehakse natsipropagandat.