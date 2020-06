Arhitektide liidu uueks presidendiks valiti Andro Mänd

Lisaks vananevale ühiskonnale on vaikselt aga järjekindlalt kasvamas ruumilise segregatsiooni probleem. „Tallinn on Euroopas üks kiiremini sotsiaalselt ja ruumiliselt lõhestuvaid linnu. Seda protsessi on võimalik ruumiloomega parandada. Ruumilise segregatsiooni protsess on meil alles algusjärgus, seega ühiskonnana me veel ei taju selle probleemi olemasolu. Samas, kui me praegu sellega ei tegele, siis ootab meid paarikümne aasta pärast ees paljude Lääne-Euroopa lõhestunud linnadega sama saatus."