Poliitiline mõrv, mida korraldab üks riik teise riigi territooriumil, on suur kuritegu. See on seotud ülisuurte riskidega. See nõuab põhjalikku planeerimist ja läbiviimist, mis peab toimuma ülima saladuskatte all. Sellega on seotud palju inimesi. Ja sellest jäävad jäljed, mis aastate pärast ilmsiks tulevad.