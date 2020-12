„Sinu, minu, meie”

„Sinu, minu, meie” on kultussarja „Pilvede all” autorite uusim üllitis, mis täidab hittseriaalist Kanal 2 kolmapäevaõhtusesse programmi jäänud tühimiku. Kuigi ma ei ole kindel, kas olen kunagi ühegi „Pilvede all” osa üldse päris lõpuni vaadanud, tundub juba algusgraafika järgi, et sarja tegijatele meeldiks, kui sama sihtgrupp nende uut seriaali naudiks.

Fortuuna tahtel otsustan sarjavaatluse ette võtta nädalal, mil on eetris päris esimene „Sinu, minu, meie” osa. Sisenen sarjamaailma, läpakas tööülesannetega süles, et näha, kui edukalt uus seriaal ambiance'i loob.

Esimene stseen toob vaatajani vaidleva Doris Tislari ja Hilje Mureli. Nagu ma aru saan, on tegu ema ja tütrega, kes vaidlevad Anna-nimelise tegelase üle, kes siis arvatavasti on Doris Tislari tegelaskuju tütar. Hilje Murel ütleb karmi näoga: „Anna on siia alati oodatud, aga praegu ma sulle vastu tulla ei saa.” Ja kui tütar küsib, miks, tuleb vastuseks: „Sa ei ole seda ära teeninud.”

Pilk veel sülearvuti poole ei suundu, kuna ma ei saa siiralt mitte midagi aru. Esimese stseeni põhjal pole võimalik aru saada, kas tegemist on hea, ent segase tapeediga või sarjaga, mille sisu mõistmiseks peab pilk olema tõepoolest teleri külge naelutatud. Või millegi nii halvaga, mida ei viitsiks ka taustal jooksutada.