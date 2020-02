ARVUSTUS | Kultusbänd Nouvelle Vague andis Tallinnas show, mis ei vaibunud hetkekski

Tagasi hipsterite juurde, et põhjendada selle sõna kasutust pealkirjas ja kirjatükiski. Rahvast oli tol neljapäeva õhtul täis maja ja Vague on omamoodi kultus, mis põhinebki mässumeelse generatsiooni omaagsete hümnide salongi-töötlustel.

Meelde jäi veel üks sündisoolo Mathieu Coupat´ilt, mis kohati andis The Doors´i „LA Woman“ klimberdamise mõõdu ja lauljanna Melanie Pain´i rõhutatult väsinud pilgul epataaž The Clash´i „Guns of Brixtoni“ reggae rütmis. Kõik see töötas. Olgu, et üks või teine mikker ei kippunud alati paigas püsima või esines mõni muu tehniline pisiviga. Üks tähelepanek veel: Olivier Libaux esitas pea kõik lood akustilistena (rohkem või vähem heliblokkidelt abi saades) ning selgushetkega sai kuulajale, kel kõrvad, ilmsiks, kui imelihtsad on tegelikult omaaegsed harmooniad olemuslikult. Kas siis punk legendide puhul trumm-bass-kitarr koosseisus plaadile jäädvustatuna või futu/new wave lugude puhul sündi helide šedöövreid võib mängida pigem primitiivseteks peetavate barre-duuridega.

Hipsterid kaasa röökimas Millegipärast esitas bänd oma üht menukamat cover´it Joy Devision´i „Love will tear us apart“ tabamatust helistikust, seda veidram, et bänd kutsus saalitäit rahvast refrääni kaasa laulma. Miski ei takista hipstereid kaasa röökimast!

Tegelik virtuoossus ilmnes (kahjuks alles?) kuskil kava keskpaigas, kui lauljanna Elodie Frege üheks looks üksi jäänuna esitas The Cramps´i laulu „Human Fly“, mis põhineb tüüpilisel bluesi meloodial ja lasi kogu registri ulatuses presenteerida, mida üks laulja oma vokaaliga teha suudab. Suudab hästi laulda, ei midagi enamat, aga seda ju inimesed kuulama tulidki.

Ent kultusel on alati oma tõrvatilk man. Ei saa pahaks panna, et esialgseid versioone noist laulukestest ei saanud enamus kohaletulnutest pelgalt oma sünniaasta tõttu mäletada. Teine lugu on sellega, et miski muutub trendikaks, mida peab „laikima“.

Hipster tuleb omaaegsest väljendist, mis tähendab inglise keeles „taipama“ – trenditeadlikku. Kui paljukest too looming neile korda läinuks, kui oleks kohale sõitnud kas või Dead Kennnedys ja esitanuks oma loo „Too drunk to fuck“, on kahtlane. Tõenäoliselt oleks saalis olnud hoopis teine kaader.

Nouvelle Vague Tallinnas kultuuriklubis Uus Laine Merje Merdik

Sama kehtib isegi samal õhtul taas kord end tõestanud Anna Kaneelina kohta, mis tänamatult vähe seekord tähelepanu saab. Lauljanna Anna Pärnoja koos Erki Pärnojaga on teinud Eestis korraliku tähelennu ja kuigi neist meespool on nuumanud hipsterite kõrvu juba Ewerti „kahe draakoni“ koosseisus, siis vääriks see duo hoopis märgilisemat kuulamist.

Pähe kipub pealtnäha kohatu võrdlus Meie Mehega, kelle kuulajaskond tõenäoliselt kunagi ei taipa, et pila käib nende endi arvelt, kellest bänd lihtlabaseid cover versioone laulab. Nemad on ju lugude peategelased, aga kui nad hetkeks ka mõtlema jääks, ei häiriks see ilmselt neid. Sama lugu on hipsteritega. Öko-inimestest uue aja trenditeadjate vastu ei peaks küll kellelgi paha sõna olema. Kui vaid väline tarbimisharjumus nii muusikas, mahepõllunduses või siis rõivastuses sisemisi väärtusi ei lämmata.

