VAT teatri lavastuse sisu on suurlinna elanike mõttemaailm ja käitumisharjumused ühiskonnas, kus suheldakse üha tihedamalt ja elatakse üha üksikumalt. Kõik tegelaskujud on eraldi võttes naeruväärselt kentsakad. Ent kokkuvõttes mõjub tallinnville’aste maailm ehtsalt ja äratuntavalt. See on lugu inimestest, kes tahavad olla ükskõik kes, ainult mitte nemad ise. Nende elu on subjektiivsuse lõks. Parajaks vastukaaluks muu seltskonna segadustele ja sõgedustele on põhimõtteliselt täiesti normaalne vana mees Joosep (Marko Teder), kelle ainus mure seisneb selles, et ta lamab puusaluumurruga oma korteris voodis ja veeavarii uputab ta aeglaselt, kuid järjekindlalt ära.