Täiskasvanud pilgule - mind veidi häiris see, et Sipsik tundus kuidagi depressiivne või väga ennast süüdistav. Kuid siis jäin mõtlema, et tegelikult ongi Sipsik selles olukorras ju täitsa lapse moodi. Lapsedki süüdistavad just iseennast selles, kui keegi perekonnas tülitseb. Tüüpiline on ju see, et kui vanemad lahutavad, siis lapsed arvavad, et nemad on selles süüdi. Niisuguse mõttemustriga on ka Sipsik filmis. Laste omavaheline nääklemine oli samuti vägagi tõetruu.