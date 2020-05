Autokontserdi korraldaja: kaks ja pool kuud kultuuriblokaadi võiks läbi saada

Sel reedel mängivad Kurtnas Vembu-Tembumaa parklas (autodes) inimeste ees oma loomingut Vaiko Eplik ja Eliit ning vana hea Singer Vinger. Viimane teeb ka üllatuse: USA-s oleva isa Mihkli asemel astub lavale tema poeg Kaarel Eno Raud. „Raud juunior teeb isale keha ja kogu kollektiiv on ülimalt erutunud,” ütleb Hardi Volmer kolm päeva enne etteastet.

Volmeri sõnul pakub bänd „klassikalist pärimusrokki, nagu ikka”. Ta lisab, et üle kahe kuu rütmoplastikata annab „räigelt kehamõõdule tunda”. Praegu tema sõnul veel ehk armsaks saanud rõivastest loobuma ei pea. „Mõned meist nikerdasid plaadi kallal.”

Kontserdi korraldaja, Saku valla kultuurikeskuse juht Tõnno Piigli ütleb, et kultuurijuhina tunneb ta muusikute ja tegijate ees vastutust. Praegu on muusikasektor jäänud vaeslapse rolli. „Suvi on esinejatele kõige olulisem n-ö rasva kogumise aeg. Nüüd on tööta orkestrid, bändid, näitlejad, korraldajad, helimehed, valgustajad, videotootjad jt. Õnneks on meil ka valla tugi ja ettevalmistusele elatakse kaasa. Kaks ja pool kuud kultuuriblokaadi võiks tõesti juba läbi saada.” Praegu on tegemist juhtprojektiga, vähemalt korra loodetakse sellist üritust veel korraldada.