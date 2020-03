Rahvusooperi Estonia peadirigent Arvo Volmer seisab 6. märtsil Eesti riikliku sümfooniaorkestri ees, mis on talle peaaegu sama tuttav kui praegune koduorkester. Kontsert „Energia” toob ühte õhtusse kokku Carl Nielseni esimese maailmasõja foonil sündinud neljanda sümfoonia alapealkirjaga „Kustumatu”, Brett Deani 2009. aasta Austraalia põlengutest ainese saanud „Fire Musicu” ja Benjamin Britteni kaastundetemaatikast kantud „Cantata misericordiumi”.

ERSO kontsert käsitleb põletavaid teemasid nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Tundub, et see ei ole klassikalises muusikas tavapärane. Olite kümmekond aastat Adelaide’i sümfooniaorkestri peadirigent. Kuivõrd on kontserdi teema seotud teie mälestustega Austraaliast?



Mind isiklikult ei ole Austraalia põlengud puudutanud. Esindan rohkem seda poolt, kes ütleb, et sealsed põlengud on normaalsed. Inimesed on tunginud looduse osadesse, kus traditsiooniliselt ei ole elatud, ja sekkunud looduse normaalsetesse protsessidesse. See põhjustabki aeg-ajalt katastroofilisi tagajärgi.