DocPointile jõuavad ka žanripiire ületavad teosed

Kristina Norman "Lighter Than Woman" / "Kergem kui naine" Epp Kubu

Tähelapanuväärseim teos, mille festival DocPoint tänavu koostöös Kanuti Gildi SAALiga vaatajateni toob on režissöör Kristina Normani elava esitluse kaudu sündiv dokumentaal “Lighter Than Woman”, mis on juba saanud sooja vastuvõtu osaliseks nii Itaalia kui Läti publiku poolt lisaks Eesti teatrikriitikutele.