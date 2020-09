Teatrite palju kokkuleppeid on tõstetud järgmisse aastasse. Ent ebakindlus püsib ja see halvab. Eelkõige tugevdab see (nagu kriis tervikuna laiemalt) hierarhiaid, kasvatab ebavõrdusust. Väike- ja projektiteatrite ning vabakutseliste olukord on siin eriti keeruline. Kui suurtel teatritel on tarvis püksirihma pingutada, siis üks esimesi kokkuhoiukohti on külaliste kutsumine. Aetakse pigem läbi oma jõududega. Riigil olid meetmed ka väiketeatritele, ent üldjoontes kaudsemad ja väiksemad. Projektilavastused jäetakse pigem tegemata, kui pole kindlust, et tõesti ka etendusi anda saab.