Eesti Kunstimuuseumi õppematerjalidega saab tutvuda ka veebis

Videod ja töölehed on suunatud põhikooli kolmandale astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele eesmärgiga pakkuda õpilastele harivaid kunstiteadmisi. Samas on need kultuurseks vahepalaks ka täiskasvanutele.

Eesti Kunstimuuseumi haridus- ja publikuprogrammide arendusjuht Signe Siim kirjeldab digimaterjale kui alternatiivset võimalust kunstihariduseks: „Eesti Kunstimuuseumil on varasalves kunstiteadlaste ja haridustöö kuraatorite loodud väärt materjali, mida meie uus koduleht võimaldab hästi välja tuua ja mugavalt kasutada. „Eesti kunsti Digisilla“ veebimaterjalid on suurepärane võimalus kasutada juba olemasolevat, mis omandanud uutes oludes suurema tähtsuse. Valik vahetuvate näituste tarvis tehtud muuseumitunni töölehti on nüüd prinditavana kodulehel. Püüame leida teisigi võimalusi, kuidas eriolukorra tõttu suletud näitusi tuua igas eas publikuni. Valmistame ette videotuure näitustel ning uusi e-tunde. Lähiajal on Adamson-Ericu muuseumi veebilehele plaanis lisada põhikooli II astmele suunatud e-kunstitund Olev Subbi näitusest. Kumu kunstimuuseumi haridustöö kuraatorid on välja töötamas Vello Vinna näituse e-materjale kõigile kooliastmetele,“ kirjeldab Signe Siim edasisi plaane.