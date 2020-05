„Eesti novell 2020”. Surm on normaalne ja ka naine võib olla kirjanik

Eesti novellimaastikul tasub silma peal hoida ja ilmunud kogumikud läbi lugeda. Kui 2019. aasta kogumikus leidis Märt Väljataga, et Eestis ei käi novelli käsi muu kirjandusega võrreldes sugugi halvasti, siis „Eesti novelli” kogumikud on kahtlemata osa sellest, et see käsi üha paremini käiks.

Kogumiku „Eesti novell 2020” 17 autorist kaheksa on naised. (Vist. Paula Nerve nime taga oleva reaalse inimese kohta ei oska ma arvata.) Seda on varasemast tunduvalt rohkem. 2018. aasta kogumikus oli esindatud neli naist ja 2019. aasta omas viis. Seda, et siinse arvustuse pealkiri on mõeldud iroonilisena, ei ole vast vaja eraldi mainida.

Kogumikku saatvas essees on edasiminekut soolise tasakaalu (või selle põhjuste?) kohta täheldanud ka Mart Velsker: „Kaasaegse kirjanduse valikutes oli sarja kahes eelmises raamatus meeste ülekaal ilmne, nüüd on aga pilt muutunud. Kas on teadlikumaks muutunud raamatu koostajad või ikkagi ongi muutunud eesti kirjandus? Tahaks loota mõlemat.”