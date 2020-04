EKA rektor Mart Kalm andis üle veebisilla ametivande: kui pealesunnitud digihüpet poleks olnud, oleksid meie arengud olnud aeglasemad

Kalm: "Digiõpe, mis meid ootamatult tabas, on samma edasi. Olukorras, kus paljudel on juba järgmiseks aastaks loengud videos olemas. Meil on olemas ressurss ümber jagada tööd ja teha seda efektiivsemalt. Kui pealesunnitud digihüpet poleks olnud, oleks meil olnud arengud aeglasemad".

"Samas on meil teisigi väljakutseid ja kohustusi. Peame pakkuma kõikidele üliõpilastele võrdseid võimalusi, olema kaasavad. Ühiskond on heterogeenne, peame olema avatud neile kõigile. Oleme saanud olla kaasavamad eesti keelet mitte emakeelena kõnelevate inimeste haridusse toomsiel ja seda peame jätkama," lisas Kalm.

"Selge on see, et meie uus maja on meile väike. Kitsastes ruumides on hõõrumisi, kuna kõik ei mahu ära," rääkis Kalm. Seetõttu on haridus- ja teadusministeerium eraldanud raha üle tänava endise tööstushoone asemele lisahoone rajamiseks.