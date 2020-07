Kaili Viidas ja Ott Kilusk on Pärnu teatriduo. Ühtlasi on nad elukaaslased ja lapsevanemad. Peagi esietendub Endlas „Nagu süldikeeduvesi”, Oti kirjutatud ja Kaili lavastatud algupärand, mis kannab küll kulinaarse düstoopia nimetust, ent on suunatud just praeguses isesuguses ajas elavatele inimestele. Lavastuse inspiratsioon ja mõneti struktuurgi on pärit esmapilgul ootamatust kohast, omaaegse legendaarse Endla näitleja Peeter Kardi kokaraamatutest.

Koroonaaja näidend algas kehva aja kokkamisest

Ott: Olime Kailiga kunagi käinud Pärnu taaskasutuskeskuses, kus meile torkas silma suur pakk Peeter Kardi kokaraamatuid. Need on pisikesed koledad vihikud. Kuna Peeter Kard on kunagine Endla näitleja ja suur legend, siis sai need sealt sentide eest omastatud. Kailile tulid nad nüüd meelde. „Kehva aja kokaraamatut” kätte võttes tajusin kohe, et siin kuskil on midagi peidus. Raamatus räägitakse, kuidas teha kehval ajal toitu sellest, mille kätte saab, ja kuidas need toidud saavad kokkuvõttes imemaitsvad. Lavastuses tutvustamegi mängu ja tegevuse kaudu umbes kümmet retsepti.

Kaili: Seitset.

Ott: Pätsakud, rupskisült, räimed-kilud, kuidas alkoholi valmistada...

Kaili: ...kuidas valmistada igasuguseid salateid...

Ott: ...ja daamidele likööri. Peeter Kardi kokaraamat pani kujutlema, mis laadi on inimesed, kes neid toite teevad. See oli aeg, kus kõik istusid [eriolukorra tõttu] kodus ja suhtlesid vaid naabritädiga. Tekkis küsimus, mis saab, kui iga päevaga läheb olukord kehvemaks: töökohad kaovad, muru enam ei niideta, sest muidu poleks ka naati ega nõgest süüa, ning kui kuskilt kuuleme seakisa, siis läheme ja mangume, et meile rupskeid antaks.