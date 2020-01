ERSO andis dirigentidele vaba nädala, üles astuvad kammerkoosseisud

Kontserdi ühe solisti, ERSO oboerühma kontsertmeistri Guido Gualandi sõnul on kammermuusikas väga oluline üksteise kuulamine, ühine hingamine. „Orkestri puhul on tavaliselt terviku vormijaks ja muusikute ühendajaks dirigent. Aga ka väga hea orkester suudab kammeransambliliku omavahel arvestamise tunnetuse säilitada ning seekord ongi meie ülesandeks kanda n-ö kvartetitunnetus üle suurele orkestrile ja saada hakkama ilma dirigendita,“ lisab Gualandi.

Kui varasematel hooaegadel on kammerkontsertidel esinenud puhk- ja keelpillimängijad, siis nüüd astuvad rambivalgusse ka löökpillimängijad. ERSO löökpillirühma kontsertmeister Madis Metsamart jagab kolleegide ühist rõõmu selle üle, et Eesti heliloojad on olnud igati varmad löökpillide mitmekesist ja huvitavat kõlamaailma uurima. "Näiteks Lepo Sumera puhul on mängulisus väga iseloomulik, lausa olemuslik. Tema peen huumori- ja groteskitunnetus on kandunud orgaaniliselt ka tema loomingusse," kommenteerib Madis Metsamart ettekandele tulevaid Lepo Sumera teoseid.