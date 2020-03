ERSO annab pärast 37 aasta pikkust vahet kaks kontserti Odessas

Järjekorras kuuenda festivali „Odessa Classics“ suurtoetajate hulka kuuluvad lisaks Eesti riigile mitmed eraettevõtted. ERSO juhatuse liikme Kristjan Halliku sõnul on orkestri välissõidud osa Eesti tutvustamisest väljaspool ja meil on hea meel, et lisaks kultuuriministeeriumi eraldisele on meid toetamas ka Eesti ettevõtted. „Esimesed kokkulepped on sõlmitud eesti kultuuri suurtoetajate Liviko AS-i ja BLRT Grupi tütarettevõttega Elme Messer Gaas AS,“ sõnas Hallik.

„Odessa Classics“ on 2015. aastal pianist Aleksei Botvinovi algatatud festival, millel on algusest peale olnud tugevad sidemed eesti kultuuriga. Esimese festivali peaesinejateks olid Hortus Musicus ja Art Jazz Quartet ja selle toetaks kultuuridiplomaatia edendaja Meelis Kubits.

Festivali kunstiline juht Aleksei Botvinov ütleb, et tal on väga hea meel Neeme Järvi ja ERSO esinemise üle VI rahvusvahelisel festivalil „Odessa Classics.“ „ERSO esinemine Odessas on oluline kultuurisündmus mitte ainult festival, vaid kogu Ukraina jaoks. Mul on väga hea meel, et meie festivalil on võimalus õnnitleda Arvo Pärti tema 85. sünnipäeva puhul,“ lisab Botvinov.