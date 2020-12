Estonian Voices annab Tallinnas lisakontserdi, Tartu kontsert lükkub edasi

Tartu kontsert lükkub edasi, sest ühel lauljal on häälepaelte põletik. Seetõttu pole ansamblil võimalik kontserti anda esmaspäeval, 7. detsembril. Kontsert toimub teisipäeval, 15. detsembril algusega kell 19.00 Vanemuise kontserdimajas.

Jõulujazzilt tuule tiibadesse saanud ansambel Estonian Voices esitleb oma kümnendal sünnipäevakontserdil pooleteisttunnist kava, mis koosneb kuuiku tuntuimatest muusikapaladest ja ka uuest materjalist, esiettekandes kõlavad kuus verivärsket lugu. Nautida saab nii vokaalvärvide avaraid võimalusi kui ka rütmilist tulevärki. „On põnev, kuidas meie helikeel on ajas kinnistunud ja oskused selle essentsi edasi kandmiseks täiustunud. See teeb uute laulude loomise ühtepidi ka keerukamaks, kuna seda, milleks oleme kümnendi jagu end treeninud, ei tahaks liiga sarnaselt uuesti luua. Väljakutse on igal juhul vastu võetud ja ootame sünnipäevakontserti ka ise põnevusega,“ kirjeldab laulja ja laulukirjutaja Kadri Voorand.