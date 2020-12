"See on hästi äge. Mulle on RAM-i lauljana näha teine pool: helilooja tuleb valmis muusikaga, dirigent interpreteerib seda, õpime selgeks. Voicesiga oleme heliloomingu protsessi sees. Okei, Kadri kirjutas loo, aga siis ütleb keegi: „Kuulete, siin võiks olla sedasi.” Mingi hetk tunneme kõik kuuekesi, et see on see. Kogu pott kokku annab ühise hingamise," räägib Rasmus Erismaa.

"See on tohutu kompositsiooniliste kompromisside tegemine. Kas loobud siin sellest ägedast akordist või loobud saundist? Kas tahad ilusat ja õhulist saundi ja akordi, mis pole nii põnev, või tahad just seda akordi, aga saundi, mis sulle ei meeldi? Sa ei saa seda enne teada, kui oled hästi palju harjutanud, võib-olla teinud looga kümme proovi. See on selle valu ja võlu," lisab Kadri Voorand.