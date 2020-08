Kuidas mõjutab inimesi hirm, mismoodi toimib demokraatia liikumises, millised on otsuste tegemise mehhanismid üksi ja koos teistega? Need on mõned teemad, mis on etenduskunstnikke Üüve-Lydia Toomperet ja Siim Tõnistet ühistes töödes siiamaani huvitanud. 28. augustil esietendub uus lavastus. Viirushirmu ajal on oluline mainida, et selle pealkiri „supersocial” ei viita mitte inimhulkadele, vaid inimeste võimalusele lavastuses osaleda. Kuidas? Seda autorid selgitavadki.