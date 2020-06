Tallinna Linnateatri lavaauku pääseb Jean Cocteau mononäidendit „Inimese hääl” vaatama vaid 50 inimest. Ülejäänud soovijad saavad seda vaadata oma kodust elisastage.ee vahendusel. Laval on ainult üks näitleja, kellel on käsil viimane telefonikõne oma armastatuga. Evelin Võigemastile (40) on see esimene monolavastus. Miks Cocteau? Ja miks just nüüd? Seda ning ka mõtisklusi karantiiniajast ja elust laiemalt saad lugeda intervjuust näitlejaga.