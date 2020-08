Ka nüüd, kui „Tenet” on purgis ja treileritest osa Eesti võttekohtigi teada, ümbritseb võtteid ennast saladuseloor. Väidetavasti oli Eestis kokku 13 võttepaika, millest nii mõnigi on treileritest ja promofotodelt tuvastatav. Näha saab muidugi linnahalli ja Laagna teed, aga ka Kopli kaubajaama Balti jaama lähedal (treileris Stalkeri-õhustikuga koht, kus Washingtoni tegelaskujuga „katset tehakse”). Nii seest kui ka väljast näidatakse Kumu kunstimuuseumi. Pärnu maanteed treileris ei silmanud.

Endiselt pole teada, keda eesti näitlejatest filmis näeb. Eelmise aasta lõpus enne filmi „Star Wars: The Rise of Skywalker” linastust jooksnud „Teneti” proloogis vilksatas mitu korda ilmselt pahalast kehastav Juhan Ulfsak ja oli näha ka teist eesti kuulsust.