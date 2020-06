Filmivõtted jätkuvad, kuid inimesi ja raha napib

Juuni alguses alustati esimeste filmidega taas võtteid ja juulis töötab Eesti filmitööstus juba täiskäigul. Siiski ei saa öelda, et kriis oleks möödas. Nüüd maadeldakse tagajärgedega. „Kõik kevadised projektid lükkusid suvesse ja suvised jäidki suvesse. Heade meeskonnaliikmete saadavusega on täielik kriis. Eriti suur on probleem kunsti ja kostüümi vallas, kes peaksid ka eeltööd tegema,” nendib Stellari produtsent Evelin Soosaar-Penttilä.

Osaliselt tuleb meeskond välja vahetada Aet Laigul, kes on Kadri Kõusaare filmi „Surnud naine” produtsent. „Kogu meeskond püsis kolm kuud täies valmisolekus võttesse minna. Peame ka näitlejaid kinni hoidma, seda ei saa lõpmatuseni teha,” sõnas Laigu. Riina Sildos, kellel jäi seisma mitme riigi koostöös valmiv „Erik Kivisüda”, toob esile, et probleem ei ole ainult kattuvad võttegraafikud, vaid ka pandeemia tõttu suurenenud ohutunne.

Suurim probleem on aga rahastamine. Mõnel juhul on osa rahastusallikaid ära kukkunud, mõnel juhul on koroonakriisist tekkinud lisakulusid, kohati on juhtunud mõlemad korraga. Eesti filmi instituudi juhi Edith Sepa sõnul selgus, et Eesti filmid on väga haavatavad ja riigi toetus pole piisav. "Puudub kindlus, kas saame filme välispartneriteta toota. Kriis näitas, et peaksime Eesti filmi rohkem investeerima, sest meie kultuur ei saa sõltuda välisrahastusest. Samuti on kriisist välja tulemine näidanud, et pole kiiremini riigi majandust turgutavat majandusharu kui film."