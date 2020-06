FOTOD | 2+2 kontserdisaalis: ERSO esitas poolesajale kuulajale Beethovenit

„Oleme rõõmsad, et saame taas avada kontserdisaali uksed ja esineda päris publikule. Ootame põnevusega seda maagilist hetke, kui üle tüki aja kõlab Estonia kontserdisaalis pärast muusikateoste lõppu aplaus. Parima elamuse klassikalisest muusikast saab ikka hea akustikaga saalis elavat esitust kuulates,“ sõnas ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik. „Samas ei unusta me oma aina kasvavat veebi- ja raadiopublikut ning jätkame kontsertide otseülekannetega. Saali saame turvalisuse kaalutlustel esialgu lubada ju ainult vähesed,“ lisab Hallik.

12. juunil toimuvad kontserdid pealkirjaga "Hakkab juba kujunema" (kell 16.00 ja kell 19.00). Dirigenti veel puldis ei ole ja koosseis on tavapärasest väiksem, kuid siiski on laval juba orkester. Solistidena astuvad üles oboerühma kontsertmeister Guido Gualandi, fagotirühma kontsertmeister Peeter Sarapuu ja harfisolist Iván Bragado Poveda. Kavas on teosed Itaalia barokist ja Viini klassikast kuni 20. sajandi I poole prantsuse muusikani.