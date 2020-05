„Huvi tunnustamata riikide, riigita rahvaste ja ebamäärase staatusega koh-tade vastu tekkis mul 2012. aasta suvel Kosovos, mis oli ennast neli aastat varem iseseisvaks kuulutanud Serbiast. Serblasi see kõik muidugi ei vaimus-tanud - nad olid Kosovo territooriumit kontrollinud 12. sajandist alates,” räägib Silvia Pärmann. „Tekkis küsimus, et kust tuli neil see julgus ja veendumus, et oma riigi rajamine õnnestub. Aga samas viis see reis mõtted suhteliselt hilju-tise Eesti iseseisvumise juurde ja küsimuseni, et milline oleks meie maailm ol-nud siis, kui oma iseseisvusele tunnustuse saamine oleks kujunenud sama raskeks.”