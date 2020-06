“Märtsiküüditamisest on takistusteta räägitud ja kirjutatud juba pea kolmkümmend aastat ning võiks arvata, et kõik oluline on juba läbi uuritud ja avaldatud. Tegelikkuses on peatähelepanu seni olnud pigem ohvrite väljaselgitamisel ja nende Siberi eluolu kirjeldamisel. Selle kuritegeliku operatsiooni ettevalmistamisest ja läbiviimisest teatakse tänini üsna vähe. Värskelt ilmunud kogumik võtab märtsiküüditamise vaatluse alla senisest laiema haardega ning loodetavasti aitab kummutada selle ümber kujunenud väärarusaamu," ütles raamatu üks toimetajatest, Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu.