FOTOD | Rasmus Puur ja VHK keelpilliorkester esinesid muusikapäeva puhul autoesinduses

„Muusikapäeva korraldades peame tõepoolest silmas laia spektrit – et oleks põnevust ja nautimist nii neil, kes muusikaga igapäevaselt tegelevad kui ka neil, kelle jaoks see tundub justkui kauge maailm. Julgustame igati kõiki, kes seni pole tihanud, kuid samas tahaksid teha tutvust eesti heliloomingu ja interpreetidega, seada sammud Muusikapäeva kontsertidele,“ ütleb Muusikapäeva meeskonna ja Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige Kaisa Lõhmus.

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse üleilmselt 1. Oktoobril

alates 1975. aastast Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollase presidendi, legendaarse viiuldaja Yehudi Menuhini eestvedamisel, kes kutsus üles meenutama sellel tähtpäeval, milline koht on muusikal meie kultuuris ja igapäevases elus. Muusikapäeva kontserdiprogramm

on maailmas ainulaadne laiaulatuslik hea tahte projekt, milles kontserdipaigad ja esinejad osalevad vabatahtlikkuse alusel ning sündmused on publikule tasuta. Uuri lisa siit.