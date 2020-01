Vita avamise järel on Terra, Astra, Silva, Mare, Nova ja Vita majadest koosnev Tallinna Ülikooli kämpus parimal kujul valmis, kusjuures vanima hoone ehk Terra ja Vita vanusevahe on 80 aastat.

Integreeritud kunsti ja muusika õppijate tarvis on valgusküllased ja inspireerivad tööruumid, kus teisaldatav mööbel ja digitaalsed ekraanid. Nüüdisaegne stuudio lubab läbi viia klassikalist joonistamise-maalimise kursust. Tantsu õppimiseks on Vita majas kaks vetruvate põrandatega suurt tantsusaali ning black box. Muidugi ootavad tantsijad ka publikut, üks põhjusi Vita majja tulla on KorFest Weekend.