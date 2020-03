Ester Pajusoo on sündinud 1934. aastal Tuhala vallas. Ta lõpetas 1957. aastal Draamateatri õppestuudio ja on alates 1959. aastast Eesti Draamateatri näitleja, kus ta on mänginud 125 rollis. Nende hulgas on osatäitmised legendaarsetes lavastustes – Roosi Voldemar Panso „Tantsus aurukatla ümber“ (1973), Mikk Mikiveri lavastustest tädi Elfriede „Pilvede värvides“ (1986) ja Maali „Minekus“ (1988), Naine Priit Pedajase ühes tuntuimas Madis Kõivu tõlgenduses „Kokkusaamine“ (1991). Lastele mängitud rollidest mäletatakse teda näiteks Boris Kaburi Ropsi-lugudest (1964-65) ja Ivo Eensalu lavastusest „Lobasuu ja Pingviin“ (1993). Ka on Pajusoo mänginud kuuldemängudes, telelavastustes („Nõiakivi“, 1979) ja filmides („Näitleja Joller“, 1960). Pajusoo on 2002. aastast tänaseni laval „Eesti matuses“ uudishimuliku naabrinaise Iidana ja „Isamaa pääsukestes“ krapsaka Anuna, kes samuti ei pelga poisterolle. Mõlema näidendi autor on Andrus Kivirähk ja lavastaja Priit Pedajas. Viitena kunagisele „Pilvede värvidele“ mängib Pajusoo vanaema Annat vaheldumisi Ita Everiga noore helilooja Rasmus Puuri samanimelises ooperis Estonia teatris (lavastaja Roman Baskin, 2017).