Homme algav Jõulujazz 25 toob lavale Eesti ja Euroopa jazzartistid

“See, et praegusel keerulisel ajal saame pühade-eelsesse aega tuua häid emotsioone eriliste kontsertidega, on imetlusväärne. Muusika teeb hingele head ning püüdleb pimedusest valguse poole. Ootame juubelifestivali kontserte väga ning palume kuulajatel hoida ennast ja kaasinimesi pidades kinni Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud reeglitest,” kommenteerib festivali kunstiline juht ja direktor Anne Erm meenutades, et praegusel ajal on üksteise hoidmine eriti oluline.