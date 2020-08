In memoriam Endla Tuutma

Metallikunstnikuna on ta teostanud ja kavandanud kohrutatud seinaplaate, dekoratiivvorme, ehteid ja trugitud spordiauhindu. Tema kavandite järgi on teostatud märke ja medaleid. Maalimisega alustas Tuutma 1980. aastate lõpus, kasutades materjalina eelkõige pastelli, hilisemalt lisandusid akrüülvärvid ning lemmikmotiiviks sai meri. Emotsionaalselt tundlikud, kuid tihti ka jõulised merevaated on võlunud paljusid vaatajaid isik- ja ühisnäitustel üle Eesti. Tuutma töid on eksponeeritud Lätis, Taanis, Soomes ja Saksamaal. Tuutma on illustreerinud ja kujundanud paljusid raamatuid, millest viimasena koostas ja kujundas trükise „35 aastat Saaremaa Kunstiklubi".