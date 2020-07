David Bowiet analüüsida on umbes sama kui proovida mõista jumalat. Muusika kõrval on Bowie suurim kink inimkonnale näidata eeskuju, kuidas õige suhtlusviisi ja pühendumusega enda potentsiaal realiseerida. Ta näitas, mida võib saavutada inimene, kes laseb loomiskanalid täiega valla ega hoia millegagi tagasi. Mida uut on temast veel kirjutada?

Ilmselt hoolitsevad veel aastakümneid igasugused agendid ja uurijad selle eest, et tuua päevavalgele viimanegi infokild, mis õnnestub meie aja suurmehe kohta üles kaevata.